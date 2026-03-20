「選抜高校野球・１回戦、花巻東−智弁学園」（２０日、甲子園球場）花巻東の１番・久保村冠太（２年）が頭部に投球を受け、治療を受けるため一時ベンチに退いた。三回１死走者なしで迎えた第２打席で、カウント１−１からの３球目、智弁学園の先発左腕・杉本の速球がすっぽ抜け、左打席の久保村の右側頭部付近のヘルメットを直撃した。久保村は頭を抱えるようにしてしゃがみ込み、ヘルメットを脱いだが、立ち上がって笑顔