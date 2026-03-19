リンクをコピーする

■投資部門別売買代金差額 (3月9日～13日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 3月 ――― 第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ]53,819円 ( -1801 円) 第1週 2