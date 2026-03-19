ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬19Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç½Õ¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦ÅÄÃæ²íÇî»á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ÉôÄ¹¡¦Ê¡ÅÄ¹¬Â¢»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¶ÉÀ©ºî¤Î¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡×(·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55)¤Ï¡¢MC¡¦µÜº¬À¿»Ê¤ÎÂ´¶È¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æº£½©¤Ç¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÏÈ¤ò°ú¤­·Ñ¤°½©°Ê¹ß¤Î¿·ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¼¡¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿½¤·