All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、埼玉県在住34歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：34歳男性同居家族構成：本人、妻（34歳）、長女（4歳）居住地：埼玉県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人620万円、妻320万円現預金：900万円リスク資産：600万円「教育費の確保のため、三井住友銀行スーパー定期の1年も