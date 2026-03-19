【モデルプレス＝2026/03/19】3月18日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）で、連続テレビ小説「ばけばけ」（同局・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の“朝ドラ受け”が最終回まで行われないことが明らかになった。【写真】朝ドラヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着◆「あさイチ」19日より収録放送番組終盤、同局の鈴木奈穂子アナウンサーは翌19日からはセンバツ高校野球中継に伴い「事前に収録しためでたい日本