WBC準々決勝のベネズエラ戦で二塁にヘッドスライディングをした際に右膝を痛めたカブス・鈴木は、後十字じん帯の軽度の損傷と診断された。「思ったより検査結果は悪くはなかったし、少し安心している」と話した。26日（日本時間27日）の開幕戦に間に合うかどうかは微妙だが「（状態は）日に日に良くなっていくと思うので、特に心配はしてない。痛みが取れれば、打つ方もやっていきたい。絶対に頭から滑り込んだりしない」と明