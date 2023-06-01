【Amazon：ラジコンカー「OXRC11」 セール】 開催期間：3月19日0時～3月22日23時59分 Amazonにて、Caroxのクローラーラジコンカー「OXRC11」がセール価格で販売されている。期間は3月22日23時59分まで。 本製品は、大トルク仕様の370モーターを搭載。ハイトルク型モーターで巨大ボディを爆発的に走行させる。モータ