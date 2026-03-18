3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が18日、都内で開かれた『「小山慶一郎のアンノウン・ゾーン」〜封印されたニッポンの禁足地〜』放送記念！特別上映イベントに登壇。自分の足を使って禁足地を調査した特番を放送することになり、「僕のフィルターを通していろんなことを考えるきっかけになれば」と呼びかけた。【写真】かっこいい！笑顔でトークをする小山慶一郎同番組は小山が、人が立ち入ることのできない場所「禁足地」の