ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ」で昨年王者に輝いた友田オレ（24）が、15日深夜放送のカンテレ「陣内バカリズムの最強ピンネタSP」に出演。「面白い」と称賛した芸人を挙げた。番組は「R―1決勝直前」の特別企画で、歴代王者が集結。決勝進出の9人の経歴なども紹介された。気になる芸人と聞かれた友田オレは「中田さんは東京のライブで一緒になることが多くて、お世話になっている方なので応援したい」と、「さすら