将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局が3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われている。盤上では永瀬九段の挑戦を王者が迎え撃つ熱い戦いが繰り広げられているが、解説中継に出演した野原未蘭女流二段（22）が、藤井六冠の驚くべき身体能力と“負けず嫌い”な素顔を明かし、視聴者の注目を集める一幕