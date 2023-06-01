NTTソルマーレが運営する、総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、3月18日より、新たな大型キャンペーン「コミックシーモア 爆トクSALE」を初開催する。同キャンペーンは、コミックシーモア史上最大級のおトクをお届けする新キャンペーンとして、今後も継続的に展開していくという。第一弾は、『【推しの子】』が8巻無料で読めるキャンペーン、毎週日曜日に全巻無料でマンガを読むことができるキャンペーン、最大50％OFFクー