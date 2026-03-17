歌謡コーラスグループ「純烈」の弟分グループ、「モナキ」の公式YouTubeチャンネルが2026年3月16日に更新され、動画に登場した同メンバー・サカイJr.さん（37）の姿が「美しすぎる」などと反響を呼んでいる。「モナキ誕生 密着ドキュメンタリー」に注目モナキはオーディションで選ばれたサカイJr.さん、おヨネさん（28）、じんさん（39）、ケンケンさん（29）からなる4人組で、4月8日にメジャーデビューを控えている。TikTokを中心