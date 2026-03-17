歌手の浜崎あゆみ（47）が14日、Instagramを更新。タトゥーが見える最新ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみのタトゥーが見えるセクシーな姿や息子たち2人の男の子を育てる母親でもある浜崎。Instagramでは和服を着た親子ショットや、「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」と、息子のTシャツを着てトレーニングする動画を公開し話題になっていた。背中のタトゥーが見