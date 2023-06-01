『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）が3月16日に第11話を迎えた。 参考：『夫に間違いありません』山粼真斗が吠える松下奈緒はバラバラの家族を一つにできるか？ 一樹（安田顕）を思い出の場所に呼び出した栄大（山粼真斗）は、再会した父に自首を促す。家族を苦しめた一樹に怒りの感情が沸き、「俺のお父さんは1年前に死んだんだよ。消えろよ」など辛辣な言葉が口をついて出るが、その目には