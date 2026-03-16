福岡南署は16日、福岡市南区高宮1丁目付近で同日午前8時ごろ、登校中の小学生女児が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50歳くらいの小太り。上下黒色の服、またがるタイプのバイクに乗っていた。