WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、3打数1安打1打点の奮闘実らず。2度目のWBC出場は無念の結末となった。試合後の会見、井端監督は地元記者からベネズ