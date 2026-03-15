WBC・日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、3打数1安打1打点の奮闘実らず。2度目のWBC出場は無念の結末となった。

試合後の会見、井端監督は地元記者からベネズエラが勝った理由を問われ、「非常にストレートに強いバッターが多かった。ほとんどの日本人の投手もストレートを弾き返された。すごく力はあったのかなと思います」と侍ジャパンの敗因として受け止めた。

今回の選手選考について「来てもらった選手というのは、すごくいいピッチャー、いいバッターだった」と選手に対する揺るがない信頼を明かした指揮官。「力のあるチーム。最後まで気を抜かないようにやっていた。やっぱり強かったなと」とベネズエラを称賛し、世界一に輝いた前回との投手陣の比較を問われ「そこに入っている投手もいるし、各国が力をつけてきているのかな」と全体を通したレベルの向上を実感している様子だ。

失点したシーンはイニングの先頭を出したことを問われると「出したピッチャーは自信を持って出しました。結果がそういうものであっただけで、投げたピッチャーは責められないかなと思っています」と選手をかばった。

相手の力が上回ったことを潔く認めた井端監督。「負けたのが現実。打つ方はさらに力をつけて、投げる方はストレートで押せるとか、変化球で磨くとか、次の大会に挑んでもらえれば日本の野球の発展につながると思う」と次回大会への想いを明かした。



（THE ANSWER編集部）