スパルタ戦で競り合うアヤックスの冨安（右）＝アムステルダム（共同）【アムステルダム共同】サッカーのオランダ1部リーグで14日、アヤックスの冨安健洋はホームのスパルタ戦で加入後初先発し、後半24分に退いた。試合は4―0で快勝した。スパルタの三戸舜介はフル出場。