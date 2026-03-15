アメリカ発の老舗グローブブランドGRIPSWANYが同じくアメリカ生まれのワークカジュアルブランドDickiesとのコラボレーション第2弾を発表しました。第1弾の激シブワークウエアに続く今回は、「FIELD EASY WORK PANTS」（1万9800円）と「FIELD EASY BUSH PANTS」（1万9800円）とパンツ2型を展開。いずれもストレスフリーな履き心地が魅力で、2ブランドのアイデンティティをぎゅっと詰め込んだアイテムに仕上がっています。Dickiesは1