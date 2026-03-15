プレミアリーグ第30節、アーセナルとエヴァートンの一戦は2-0でアーセナルが制した。後半終了間際までスコアが動かず、重苦しい空気が漂っていたエミレーツ・スタジアム。ゲームを動かしたのは75分にマルティン・スビメンディに代えて投入された16歳のMFマックス・ダウマンだった。ダウマンは89分、右サイドからファーサイドのピエロ・インカピエめがけてインスイングのクロス。これが飛び出したエヴァートンGKジョーダン・ピック