俳優の豊田裕大が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】カッコイイ…色気ダダ漏れランウェイを披露した豊田裕大豊田は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」のステージに登場した。ジュエリーが際立つシックなスーツ姿の本田は、色気もたっぷり。ステージトップでは、唇をなでるしぐさも見せ、セクシーな魅力を存分に