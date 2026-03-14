日本を相手にしても恐れることなし。ベネズエラを率いるロペス監督は勝負師らしい強気な一面を見せている(C)Getty Images史上2度目の連覇に向けてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を順調に勝ち進んできた野球日本代表「侍ジャパン」。1次ラウンドを4戦無敗で勝ち抜けたチームは、来る準々決勝では、中南米の雄ベネズエラを迎え撃つ。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る日本は