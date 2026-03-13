過酷な現場を支える一台2026年3月13日、日産自動車および日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、国内最高峰のレース「SUPER GTシリーズ」を支えるファースト・レスキュー・オペレーション（FRO）車両として、新型「パトロール NISMO」を提供することを明らかにし、当該車両を公開しました。今シーズンの開幕戦となる岡山国際サーキットから導入される予定で、決勝が行われる4月12日には同サーキットで贈呈式も実施され