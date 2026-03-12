ザインエレクトロニクス＝全体リスクオフ相場に逆行し上値追い鮮明。半導体を自社ブランドで独自開発するファブレスメーカーで、アナログとデジタル回路を混載したミックスドシグナルＬＳＩ製品開発で実績が高い。高市政権が掲げる１７の重点投資分野に関し日本成長戦略会議は優先的に投資支援対象とする６１製品・技術を示しており、同社はこの中に挙げられている次世代移動手段の中核テクノロジーである「空