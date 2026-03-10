FC町田ゼルビアは３月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、韓国の江原FCとホームで対戦。１−０で勝利し、ベスト８進出を決めた。この一戦で決勝弾を決めた中村帆高が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「町田の新たな歴史を作るという強い気持ちを持って、みんなでこの１週間準備してきた。本当に苦しい展開にはなったが、新たな１ページを作れたとともに、また次のステージに行