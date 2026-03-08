1次ラウンド・プールC日本―豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）に逆転2ランが飛び出した。日本の4番に待望の一発が飛び出した。0-1で迎えた7回2死一塁、相手の長身左腕にタイミングを合わせ、吉田が振り抜いた打球は日本のファンが埋め尽くした右翼席に着弾。前日に続く2戦連発は値千金の