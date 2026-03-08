1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）に逆転2ランが飛び出した。

日本の4番に待望の一発が飛び出した。0-1で迎えた7回2死一塁、相手の長身左腕にタイミングを合わせ、吉田が振り抜いた打球は日本のファンが埋め尽くした右翼席に着弾。前日に続く2戦連発は値千金の逆転2ランとなった。

この日は天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご来場。両陛下のWBC観戦は3度目、野球国際試合の「天覧試合」は1966年11月6日の全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、60年ぶり。試合開始30分ほど前、貴賓席・バルコニー席にお出ましになった様子が大型ビジョンで紹介されると、球場には「おおー！」というどよめきとともに拍手が起きた。ご一家は客席に手を振られ、客席のファンも一斉に貴賓席を探して手を振った。

そんな天覧試合で飛び出した一発。1959年の巨人―阪神戦で故・長嶋茂雄さんが放ったサヨナラホームランが思い出される。X上には「天覧試合で逆転ホームランとかミスターかな？」「もしかしてミスター以来の天覧試合でホームラン打った日本人になる？」「吉田正尚がミスター襲名あるぞ！」「吉田お前がミスタープロ野球襲名しろ」などの声があふれた。