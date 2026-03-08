人気コスプレイヤーえなこが8日、自身のインスタグラムを更新。人気ゲーム「PokemonLEGENDSZ-A（ポケモンレジェンズゼットエー）」に登場するカナリィのコスプレを披露した。「ポケモンZA/カナリィ」とつづり、黄色いコスチューム姿のカナリィのコスプレ・ショットをアップ。ハッシュタグで「cosplay」「pokemon」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「似合います！」「おお、これは素晴らしい」「マジ可愛い