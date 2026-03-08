今最も勢いのあるアイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのちゃんが3月9日（月）発売『週刊プレイボーイ12号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。初めての表紙撮影、初めてのグアム、そしてほかにも初めてずくめだった今回のロケ。その裏側を彼女らしく語ってくれた！＊＊＊【事務所でサプライズ発表】――ひなのちゃん、週プレ初表紙おめでとうございます！姫野ありがとうございます。週プレさんは誰もが知っている雑誌ですし、