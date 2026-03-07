俳優の有村架純（33）が、リラックスした雰囲気のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】有村架純、「お泊まりっぽい」ベッドでの無防備ショットこれまでにもSNSで、足や背中を大胆に見せた撮影中の様子を披露し、注目されていた有村。2月24日にはベッドに寝転ぶ、自然体なオフショットを投稿しており、「彼氏とお泊まりっぽい。可愛過ぎる」「突き抜けた可愛さで疲れが癒やされました」など、絶賛の声が寄せられて