元テレビ東京アナウンサーでフリーの亀井京子（42）が5日までにインスタグラムを更新。花粉症の症状が再発したことを明かし、悲鳴をあげた。「一昨年くらいに十数年続いた花粉症がほぼ完治したと思っていたのに先週からまた大変なことに！！」と書き出し、「何が起きたんだー！」と困惑。「腸活やらなんやらで昔はステロイド注射まで手を出すレベルだったのが薬すら飲まなくても治っていたのに」と明かした上で「悲しすぎるー