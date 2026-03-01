3月1日、阪神競馬場で行われた桜花賞トライアル・チューリップ賞（G2・芝1600m）は、西村淳也騎乗のタイセイボーグが重賞初制覇を飾った。武豊が騎乗した1番人気のアランカールは3着まで。このレースの1〜3着馬には桜花賞への優先出走権が与えられる。チューリップ賞、勝利ジョッキーコメント1着タイセイボーグ西村淳也騎手「本当に嬉しいですね。松下先生にはすごくいい馬をたくさん乗せてもらったんですけど、重賞とか大きい