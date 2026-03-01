3月1日、阪神競馬場で行われた桜花賞トライアル・チューリップ賞（G2・芝1600m）は、西村淳也騎乗のタイセイボーグが重賞初制覇を飾った。武豊が騎乗した1番人気のアランカールは3着まで。このレースの1〜3着馬には桜花賞への優先出走権が与えられる。

チューリップ賞、勝利ジョッキーコメント

1着 タイセイボーグ

西村淳也騎手

「本当に嬉しいですね。松下先生にはすごくいい馬をたくさん乗せてもらったんですけど、重賞とか大きい舞台でなかなか結果が出せず、こうして結果を出せて本当に嬉しいですね。タイセイボーグもすごい可愛いんですけど、我が強くてちょっと難しいところもあると思うので、厩務員さんや牧場の方が本当に難しい調整をした中での勝利でした。チューリップ賞は毎年スローペースになりがちですけど、この子の切れ味はすごいありますし、それを信じて直線まで待っていました。（直線の末脚）気持ちよかったですね。本当に阪神JFでは悔しい思いもしましたし、こうしてまた依頼をいただけて本当に嬉しいですし、その期待に応えたいと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月1日、阪神競馬場で行われた11R・チューリップ賞（G2・3歳オープン・牝・芝1600m）は、西村淳也騎乗の2番人気、タイセイボーグ（牝3・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に8番人気のナムラコスモス（牝3・栗東・大橋勇樹）、3着に1番人気のアランカール（牝3・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:34.3（良）。

チューリップ賞・タイセイボーグと西村淳也騎手

西村淳也騎乗の2番人気、タイセイボーグが嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は終始外の競馬も、直線では手応えよく差し脚を伸ばした。ゴール前は5頭横並びの入線、きっちりタイセイボーグが前へ出ていた。この勝利で4戦続いた2着2回、3着2回の惜敗に終止符を打ち、桜花賞へ向けて名乗りを挙げた。

タイセイボーグ 6戦2勝

（牝3・栗東・松下武士）

父：インディチャンプ

母：ヴィヤダーナ

母父：Azamour

馬主：田中成奉

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 タイセイボーグ 西村淳也

2着 ナムラコスモス 田口貫太

3着 アランカール 武豊

4着 グランドオーパス 高杉吏麒

5着 ダンデノン 北村友一

6着 スマートプリエール 吉村誠之助

7着 エレガンスアスク 坂井瑠星

8着 アンディムジーク 団野大成

9着 ダンシングドール 森田誠也

10着 エイズルブルーム 池添謙一

11着 サキドリトッケン 飛田愛斗

12着 ソルパッサーレ 浜中俊

13着 コニーアイランド 川田将雅

14着 グレースジェンヌ 岩田望来

15着 ホワイトオーキッド 松山弘平