全世界の推定販売部数5,000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編『アウトランダー』シーズン8が、4月3日（金）よりHuluにて国内最速見放題独占配信することが決定。（以降、毎週金曜日に1話ずつ追加配信）