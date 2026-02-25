『アウトランダー』ファイナルシーズン、4月3日（金）よりHuluにて国内最速配信

全世界の推定販売部数5,000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編『アウトランダー』シーズン8が、4月3日（金）よりHuluにて国内最速見放題独占配信することが決定。（以降、毎週金曜日に1話ずつ追加配信）

『アウトランダー』概要

本作の製作総指揮を務めるのは『GALACTICA／ギャラクティカ』や『スタートレック』シリーズを手がけたSFドラマ界の大御所ロナルド・D・ムーア。2014年の放送開始以来、スコットランドの雄大なロケーション、細部まで作り込まれた美術・衣装・音楽、そして〈テレビシリーズ史上、世界で最も美しい〉と称される大胆で甘美なラブシーンなど、圧倒的な世界観で多くの視聴者を魅了してきた。

2024年に発表された、SF、ファンタジー、ホラー作品のアカデミー賞とも言われるサターン賞のテレビ部門では、最優秀アクション／スリラーテレビシリーズ賞と最優秀主演女優賞を受賞。シーズンを重ねてもなお、人気・クオリティともに衰えることのない名ドラマが、3月6日に全米配信開始となるシーズン8にて、ついにフィナーレを迎える。

配信決定とともに解禁されたメインビジュアルでは、壮大なタイムトラベルの始まりであるストーンサークルを中心に、クレアとジェイミー、ブリアナとロジャー、ヤング・イアン、ジョン・グレイ卿ら主要キャラクターたちが一堂に会している。その視線の先に、どんな結末が待ち受けているのだろうか。

あわせて解禁となる特報映像では、秒針の音が響く中、シーズン1からこれまでのジェイミーとクレアの表情が次々と映し出され、二人の愛の軌跡を一気に想起させる。ブリアナとロジャーをはじめ、二人を取り巻く人物たちの姿も差し込まれ、世代を越えて紡がれてきた物語の広がりが胸に迫る。そしてラスト、フランク・ランダルの本に記された一説を読んだジェイミーが、衝撃的な言葉を告げる「戦争が始まる。俺は戦死するそうだ」。

■特報

https://youtu.be/vnva65Kh7Ng

時空を超え、歴史に翻弄されながらも紡がれてきた愛と運命の物語。12年にわたる壮大なシリーズ最終章への期待と別れの寂しさがせめぎ合う、重厚でエモーショナルな映像だ。また、物語の始まりとなるシーズン1から7まで全話見放題で配信中。

『アウトランダー』配信情報

『アウトランダー』シーズン8（全10話）

4月3日（金）から国内最速見放題独占配信

■出演

クレア・フレイザー：カトリーナ・バルフ（恒松あゆみ）

ジェイミー・フレイザー：サム・ヒューアン（高橋広樹）他

