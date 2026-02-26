OpenAIはAI企業の先駆けとして多額の投資を集めて製品開発を行っています。ところが、こうしたOpenAIが他社より優れた何かを発明できるのかどうかには疑問が残るとして、アナリストのベネディクト・エヴァンス氏が「OpenAIには4つの根本的な戦略的課題がある」と指摘しました。How will OpenAI compete? - Benedict Evanshttps://www.ben-evans.com/benedictevans/2026/2/19/how-will-openai-compete-nkg2xOpenAIに存在する課題そ