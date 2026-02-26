【テヘラン共同】米ニュースサイト、アクシオスは25日、米国のウィットコフ和平交渉担当特使が24日の非公開会合で「イランに将来のいかなる核合意も無期限に有効であることに同意するよう要求している」と述べたと報じた。オバマ元政権が締結した2015年の核合意には核開発の制限が一定期間後、段階的に解除される条項があり、離脱した第1次トランプ政権が問題視していた。トランプ政権は大規模戦力を中東に派遣。核協議決裂の