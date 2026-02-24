画像共有サービスのPinterestでは生成AIを用いた投稿作品が増加しているほか、モデレーターにAIが導入されたことで無害な写真がフラグ付けされた報告が続出しているなど、「AIによってPinterestの質が悪化した」という声が挙がっています。Pinterest Is Drowning in a Sea of AI Slop and Auto-Moderationhttps://www.404media.co/pinterest-is-drowning-in-a-sea-of-ai-slop-and-auto-moderation/近年は生成AIを用いてクオリティ