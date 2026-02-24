アーティストなどのPinterestユーザーは「AIモデレーション・AI生成アート・AI機能のせいでプラットフォームが悪化した」と不満を漏らしている

アーティストなどのPinterestユーザーは「AIモデレーション・AI生成アート・AI機能のせいでプラットフォームが悪化した」と不満を漏らしている