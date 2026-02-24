千葉県の動物園・市川市動植物園は2月後半の三連休、行列ができるほどの来場者で賑わっていた。その理由は同動物園で飼育されている「ニホンザル」の異様な人気ぶりにあった。 今年1月より、同園では「パンチ」と名付けられた子猿の観覧が行われている。パンチは親猿から育児放棄を受けていた過去があり、そのため親代わりとしてオランウータンのぬいぐるみが与えられており、パンチはそのぬいぐるみを本当の親と思っている