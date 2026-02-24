「永野さんはNetflix作品で着々と芸能界への復帰を整えているようです。不倫疑惑騒動で苦しい時期を過ごしましたが、“演技がしたい”という思いは変わっておらず、撮影現場では全力で取り組んでいるのだとか。いっぽう田中さんの芸能界復帰にかんしては、なおも“いばらの道“が続いているようですね……」こう語るのは、田中圭（41）を知る制作関係者だ。昨年4月、『週刊文春』が田中と女優の永野芽郁（26）の不倫疑惑を報じてか