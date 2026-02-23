「Puget Bench」はWindowsとmacOS向けのベンチマークツールで、PhotoshopやPremiere ProやDaVinci Resolveといったクリエイター向けアプリを実際に自動操作してPCの性能を測定することができます。2026年2月6日にPremiere ProとDaVinci Resolveのテスト内容を刷新したPuget Bench 2.0が登場したので、実際に使ってみました。Puget Bench 2.0 for Premiere Pro and DaVinci Resolve Released! | Puget Systemshttps://www.pugetsyst