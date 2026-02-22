現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】信長の前に立ち塞がる美濃三人衆の一人・安藤守就とは？確固たる地位を築くも晩年に…演じるのは田中哲司さんその第八回 「墨俣（すのまた）一夜城」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下第八回のネタバレを含みます。ーーー大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊