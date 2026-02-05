ダイエット中はカロリー控えめな和風味のごはんになりがち。しかしちょっとした工夫で、多彩な料理が楽しめます。今回はずぼらやせレシピで人気のねこくらりえさんに、油を一切使わないヘルシーカレーのつくり方を教えてもらいました。AI栄養管理アプリ「あすけん」管理栄養士による調理のワンポイント解説も紹介します。PFCバランスとは1日の摂取エネルギー（カロリー）に対して、タンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（