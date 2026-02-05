2025年6月、懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」が導入されたことにより、日本の刑事司法は大きな転換点を迎えた。 拘禁刑の目的は、ただ受刑者を刑務所に収容するのではなく一人ひとりの特性に応じた柔軟な処遇を行い、「再犯防止」を徹底することにある。 しかし、刑務所の中での教育を充実させるだけで再犯は防げるのだろうか。不起訴が決まった後、あるいは刑をまっとうして刑務所の門を出た直後に、社会とのつながりをま