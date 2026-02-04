山形県庄内町にあるアトリエで、玄米を焙煎して作られているカフェインゼロの飲み物「玄米デカフェ」。世界的な拠点となる「庄内ロースタリー」を山形県庄内町に設立するため、かつて町の水を送り出していた上水場跡地をリノベーションする。このプロジェクトの第一歩として、クラウドファンディングを2026年1月28日から開始した。コーヒーが贅沢品になる可能性、広がる代替コーヒー市場「コーヒー2050年問題」をご存知だろうか。