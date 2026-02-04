ケンタッキーダービーを主催する米チャーチルダウンズ社は3日、米クラシック3冠の予備登録を済ませた367頭を発表した。今年はケンタッキーダービー（チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）が5月2日、プリークネスS（ローレルパーク、ダート1900メートル）は中1週で5月16日、そこから中2週でベルモントS（サラトガ、ダート2000メートル）は6月6日に組まれている。今年はピムリコが改修工事中のため、プリークネスSの舞台が