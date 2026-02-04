A1とQ2を置き換える存在アウディは新開発のエントリーモデルに『A2』の名称を復活させる方針だと、同社幹部が明らかにした。【画像】軽量で空力性能に優れたアルミボディ！ 驚異的な低燃費を誇った先進設計【アウディA2 TDIを詳しく見る】全16枚年内に正式発表予定で、2000年代初頭の初代A2の後継車になると見られている。1999年から2005年まで生産されていたアウディA2以前、欧州で目撃されたプロトタイプは、ワンボックスデザ