東京・新宿区でマンションの外壁の排水管を使い3階までよじ登り、男性の部屋から現金およそ300万円などを盗んだとして、男が逮捕されました。【映像】逮捕された男と押収品フィリピン国籍のデラペニア・ジョンベネットアユステ容疑者（28）は先月、新宿区のマンションで面識のない30代の男性の部屋に侵入し、現金およそ300万円や高級腕時計などを盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、デラペニア容疑者は、外壁