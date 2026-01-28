北朝鮮の最高指導者・金正恩総書記が全国各地で繰り返す「現地指導」が、いまや単なる視察ではなく、恐怖政治の公開舞台と化している――。韓国・統一研究院のパク・ウンジュ研究委員が27日に公表した分析報告書は、金正恩流統治の危うい実像を浮き彫りにした。報告書が注目したのは、近年の現地指導で目立つ異様な光景だ。（参考記事：【動画】金正恩氏、スッポン工場で「処刑前」の現地指導）工場や農場、軍施設に集められた幹部